"عبد الدايم" تشهد احتفال القومى للمسرح بفنان الشعب "سيد درويش"

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، في السابعة مساء اليوم الخميس٬ احتفالية المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل فنان الشعب "سيد درويش"، بقاعة سيد درويش بالهرم.



تقام الاحتفالية تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وبحضور الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، وكوكبة من قيادات الثقافة وعشاق فن الموسيقار سيد درويش، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.



يتضمن برنامج الاحتفال معرض لمقتنيات فنان الشعب، يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز، يستعرض رحلة عطاء سيد درويش، ويختتم الحفل بفقرة فنية للفرقة الموسيقية بالمركز، تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش.



كما يقام على هامش الاحتفالية، معرض تسويق لأحدث إصدارات المركز منها: إصدار "فنان الشعب.. سيد درويش"، مجلة ألوان من الفنون.."موسيقى وفنون شعبية"، إصدار التوثيق المسرحي -الموسم المسرحي 2007-2008).