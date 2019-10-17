ضبط ربع طن بنزين قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

بناءً على تعليمات محافظ الفيوم بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لكشف الخارجين على القانون، تمكنت حملة تموينية برئاسه المهندس محمد إسماعيل، مدير اداره تموين تطون، والمهندس جمعة السعدني رئيس الرقابة، وتحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية تموين الفيوم، من ضبط ربع طن بنزين قبل تهريبه للسوق السوداء بقرية الوابور، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت الحملة قد تمكنت من ضبط "٤٠٠" كيلو دقيق بناحية النصارية قبل تهريبه إلى السوق السوداء، كما قامت بتحرير محاضر أخرى للتجار التموينيين مابين عدم الإعلان عن الأسعار، وشهادات صحية، وعدم مزاولة النشاط، وتم أخطار النيابة التي تولت التحقيق.