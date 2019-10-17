أخصائى طب أسرة: أطالب بتطبيق الحجز التليفونى بنظام التأمين الصحى

خلال جولة بمحافظة بورسعيد للوقوف على سير منظومة التأمين الصحي، التقت "الدستور" الدكتورة رانيا رفعت السعيد أخصائي طب أسرة بوحدة طب أسرة الكويت، للحديث حول تجربة التدريب الطبي على نظام التأمين الصحي في انجلترا وإلى نص الحوار..



* كيف تم انتدابك ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة؟

فى البداية أنا حاصلة على ماجيستير من جامعة الإسكندرية ومنتدبة من محافظة الدقهلية وحاليًا أعمل أخصائي طب أسرة بوحدة الكويت، وعند انضمامي للمنظومة الجديدة تقدمت بطلب على الموقع وتم اجراء العديد من المقابلات مع المسئولين قبل اختياري كأحد أفراد الفريق الطبي في منظومة التأمين الصحي، كما خضعت لأكثر من اختبار ما بين شفوي واختبار آخر على الإنترنت يضم عددًا من الأسئلة حول التعامل الطبي مع الحالات المرضية.



* كم استغرقت فترة الاختبارات والمقابلات قبل الانضمام للمنظومة؟

تقريبًا عام كامل من الاختبارات والمقابلات حتى تم قبولي ضمن الفرق الطبية لمنظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد.



* وما هى قصة سفركم للتدريب على المنظومة الجديدة في انجلترا؟

كنت ضمن الدفعة الثانية التي سافرت منتصف شهر يوليو الماضي وعدت منذ أيام، والمسئولين عن المنظومة هم من رشحوني للسفر ضمن الدفعة الثانية للتدريب خارج مصر.



* وكيف كان التدريب؟

كان مفيد جدًا، والمشرفين على الدفعة كانوا مهتمين بحجم استفادة الأطباء بالتدريب وكيفية تطبيقه في المنظومة الجديدة، وهناك سؤال دائم يوجه لنا من المدربين كيف تُطبق ذلك في ظل الظروف المحيطة في مصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لتطبيقه بشكل أفضل في مصر، وهناك تم تدريبنا على نظام الإحالة.



* كم بلغت عدد ساعات التدريب صباحًا حتى مساءًا؟

يتم التدريب يوميًا منذ الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءًا.



* هل كان التدريب بشكل أكبر نظريًا أم عمليًا؟

تم التدريب على المستويين النظري والعملي، حيث تلقينا التدريب النظري في قاعات مخصصة أما التدريب العملي فكان في المستشفيات، للوقوف على نظام التأمين الصحي في انجلترا ومعرفة حركة المريض بين الأقسام في الوحدات الصحية وآليات تحويله للمستشفيات.



* هل فترة أسبوع كافية لتدريب كافة الفرق الطبية؟

بالرغم من صغر فترة التدريب إلا أن هناك استفادة كبيرة من التدريب، وطالبونا بتدوين ملاحظاتنا خلال فترة تدريبنا في انجلترا من الدفعتين لتطبيقها على النظام الصحي في مصر.



* ما هو شكل التأمين الصحى فى انجلترا؟

النظام الصحي هناك مقسم على 3 مستويات لكن هناك اهتمام خاص بكبار السن والأمراض النفسية.



* وما هى الخدمات التى وجدتيها فى انجلترا وتتمنى تطبيقها في المنظومة الصحية بمصر؟

أتمنى تطبيق خاصية الحجز تليفونيًا، والتي ستخفف الضغط على وحدات طب الأسرة، ففي انجترا طبيب الأسرة يفحص في الشيفت الواحد 10 إلى 15 حالة، ونواجه حاليًا ضغط كبير من المواطنين للتسجيل في المنظومة الجديدة واجراء الفحص الطبي الشامل.



* كيف ترى وجودك في المنظومة الجديدة؟

جميع الفرق الطبية فى المنظومة بدءًا من المدير حتى أصغر عامل يسعى بكل طاقته لانجاح المنظومة.



* وماذا عن التدريب الذى تقوم به وزارة الصحة فى بورسعيد؟

هناك تدريببات فى جميع التخصصات تقوم بها وزارة الصحة بشكل مستمر على رأس العمل، حيث يتم متابعة الحالات الطبية بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية الصحة، لازالة أى تحديات تواجه العمل.



* هل بدأ يعي المواطنين في بورسعيد مفهوم طب الأسرة؟

البعض منهم، والبعض الآخر يتم تعريفه مجرد دخوله وحدة طب الأسرة والتسجيل ضمن المنظومة، لاجراء الفحص المبدئي عليهم وتحويلهم للمستشفيات في حالة استدعت حالتهم الصحية ذلك.