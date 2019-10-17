المركزى للمحاسبات يشارك فى ورشة "الرقابة في مناخ صعب ومعقد" بتونس

يشارك الجهاز المركزي للمحاسبات في ورشة العمل التي تنظمها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حول موضوع "الرقابة في مناخ صعب ومعقد"، والمقرر أن تستضيفها الأمانة العامة للمنظمة بالجمهورية التونسية خلال يومي 17-18 أكتوبر 2019.



ويمثل الجهاز في هذا الاجتماع المحاسب هشام أحمد محمود هيكل وكيل وزارة بإدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية.



وتساهم هذه الورشة في رفع مستوى القدرات المهنية لأعضاء المنظمة العربية على الصعيد الدولي، وتتمثل الأهداف الرئيسية للورشة في إنشاء منتدى للمدققين العاملين في مناخ صعب أو معقد لتبادل الخبرات والمعرفة، وكذلك إتاحة فرصة للمناقشة.



كما تهدف إلى تمكين فريق العمل الخاص بالتدقيق في مناخ معقد وصعب من معرفة أعمق بالخبرات العملية للأجهزة العليا للرقابة والتي تعمل في بيئات مختلفة.