اليوم وغدا.. حفلين للفنان "يحيى خليل" بالمسرح الصغير

يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ وغدا الجمعة٬ حفل لرائد موسيقى الجاز في مصر٬ الفنان يحيى خليل.



يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل ما ألف "خليل" من مقطوعات موسيقية٬ كان أول من قدمها في مزيج جديد للموسيقى فى مصر، فى غضون الثمانينات والتسعينات وهذا النمط الموسيقى الجديد يزداد شعبية يومًا بعد يوم.



يشار إلى أن "خليل" طاف أنحاء أمريكا، وعزف مع العديد من فرق الجاز والصول والكانترى والروك والبلوز مثل "فريندز آند لافرز"الشهيرة "راسبوتين ستاش و"ريتشارد بيرى" و"شيرالز" و"توب صويال" وغيرهم.



وتألق بعزفه فى صحبة أساطير من فنانى موسيقى الجاز من أمثال "أوليفر جونز" و"ديف يونج" و"فان فريمان" و"جيمس مودى" و"ديزى جليسبى".



وكان يحيى قد شارك فى العزف مع "جليسبى" فى الحفل الذى أقيم فى افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989 والذى قدمه كواحد من أعظم عازفى الجاز فى العالم.