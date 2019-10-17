الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الثقافة

اليوم وغدا.. حفلين للفنان "يحيى خليل" بالمسرح الصغير

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ وغدا الجمعة٬ حفل لرائد موسيقى الجاز في مصر٬ الفنان يحيى خليل.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل ما ألف "خليل" من مقطوعات موسيقية٬ كان أول من قدمها في مزيج جديد للموسيقى فى مصر، فى غضون الثمانينات والتسعينات وهذا النمط الموسيقى الجديد يزداد شعبية يومًا بعد يوم.

يشار إلى أن "خليل" طاف أنحاء أمريكا، وعزف مع العديد من فرق الجاز والصول والكانترى والروك والبلوز مثل "فريندز آند لافرز"الشهيرة "راسبوتين ستاش و"ريتشارد بيرى" و"شيرالز" و"توب صويال" وغيرهم.

وتألق بعزفه فى صحبة أساطير من فنانى موسيقى الجاز من أمثال "أوليفر جونز" و"ديف يونج" و"فان فريمان" و"جيمس مودى" و"ديزى جليسبى".

وكان يحيى قد شارك فى العزف مع "جليسبى" فى الحفل الذى أقيم فى افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989 والذى قدمه كواحد من أعظم عازفى الجاز فى العالم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

منذ أقل من ساعتين

ارتفاع عدد مصابى حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة إلى 7 حالات

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

إعلام الاحتلال يفضح أردوغان.. تركيا تقصف سوريا بدبابات إسرائيلية

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

4 مأكولات لخفض الكولسترول

أسرار التغذية لحياة صحية.. تعرف عليها

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

الرئيس نيوز

حريق بأكديمية الفنون بالهرم نتيجة انفجار كابل كهربائى

"الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية في ديوان عام الوزارة

الجريمة "قتل واغتصاب" والعقوبة "مفيش عشان أطفال".. هل نحتاج إلى تعديل تشريعي؟

مدير "التعمير والتنمية الزراعية": لا توجد "تقارير رقابية" أجبرتني على الاستقالة

منوعات

الجزر المكتشفة في القطب الشمالي تبين ولادة الحياة على الأرض

النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

"أزمة الهيروين".. سر نجاح خواكين فينكس بالجوكر

نيزك ملتهب يحول ليل الصين إلى نهار

كشكول

تعرف علي توصيات المؤتمر الدولي الثالث لهندسة عين شمس

رئيس جامعة أسوان يعقد لقاءا تنسيقيا استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

معلم بالمنوفية ينطق الشهادتين ويسقط ميتاً داخل الفصل

جامعة الإسكندرية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. تعرف عليها

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

وزارة “الكهرباء” تعلن عن وظائف جديدة

انفوجراف .. دليلك للتسجيل فى “التأمين الصحى الجديد” بأسوان

اعرف سعر الدواجن في نهاية اليوم

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم "سجناء" بمكتبة الزاوية الحمراء

مناقشة كتاب "وماذا بعد حرب أكتوبر؟".. بالإسكندرية

اليوم.. ندوة "عالج نفسك بنفسك" بمكتبة مصر العامة

تعرف على عروض مركز الهناجر والإبداع الفنى

صفحتنا ع الفيس بوك