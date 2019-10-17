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الثقافة

احتفالات انتصارات أكتوبر والعيد القومى بالغربية (صور)

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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شهد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، افتتاح احتفالات المركز الثقافي بطنطا بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فن تشكيلي لفناني الغربية 2019 بمشاركة 50 فنانًا تنوعت أعمالهم الفنية بين التصوير والخزف والنحت والنسيج والتصميم والطباعة، أعقبه عرض أوبريت غنائي بمناسبة العيد القومي للمحافظة بعنوان "قلب الدلتا" بمصاحبة عرض فيلم تسجيلي عن أهم الأعلام والمعالم الأثرية بالمحافظة وأداء وبطولة ميادة الشوكى، آية سلامة، سارة مرشدى، عبد الرحمن إبراهيم، محمد أبو عوف، حسام عبد السلام، تأليف وإخراج الفنان محمد مصطفى.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما قدم التهنئة لمواطني الغربية بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي الذى يتواكب مع انتصارات أكتوبر، مقدمًا الشكر لكل من شارك في هذه الاحتفالية، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان.

وجه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين بثقافة الغربية، مؤكدًا على دعم الشباب ودورهم في أثراء الحركة الثقافية ورعاية المواهب تلك الفكرة التي بدأت منذ عام افتتاح فصول لتنمية المواهب بالغربية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

اختتم الحفل بفقرات غنائية وطنية لفصل كورال الأطفال والشباب بقيادة المايسترو الفنان عمرو حسن، وذلك بمصاحبة استعراضات لأطفال البالية بمركز تنمية المواهب بطنطا، حيث قدموا باقة منوعة من أجمل ما تغنى به الفنانين في حب مصر منها "ياغلى اسم في الوجود، مصر اليوم في عيد، زي ماهي حبها، فيها حاجة حلوة، مصر يا أعز الحبايب، مصر يا أم الدنيا، طوبة فوق طوب، بوابة الحلواني، تعيشي يابلدي، مصر التي في خاطري".

حضر الحفل العقيد عبدالمنعم فتحي المستشار العسكري، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والإعلامي النائب جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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