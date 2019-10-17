الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الثقافة

احتفالية اليوم الواحد بمناسبة "المرأة الريفية" بثقافة السويس

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت الإدارة المركزية الدراسات والبحوث احتفالية اليوم الواحد المركزية لثقافة المرأة، وذلك بمناسبة الاحتفال "بيوم المرأة الريفية"، ببيت ثقافة العمدة بحضور مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة، التي تحدثت في كلمتها عن المرأة الريفية بحضور مجموعة كبيرة من السيدات.

تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "الاستقرار الأسري" وذلك في ضوء مبادرة "أنتي الأهم"، حاضرتها عبير علي أمين مدير عام المجلس القومي للسكان بالسويس، التي تحدثت بأن تحقيق الاستقرار الأسري يأتي من خلال مجموعة من الطرق تضمن مفتاح أسرة متوازنة ومستقرة، فالأسرة المستقرة هي أفضل بيئة للنمو الصحي للطفل، لذلك يجب أن توفر لهم بيئة صحية وأمنة، خاصة أن عدم الاستقرار الأسري هو أحد المشاكل الشائعة عند الأسر اليوم وتؤثر علي الأطفال تأثير سلبي وعلي حياتهم اليومية، وتهدد حياة الأطفال وتسبب لهم الإجهاد وصعوبة السيطرة علي حياتهم وتفاقم المشاكل بين الأطفال والوالدين وضرر التحصيل الدراسي، لذلك كانت هناك ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار الأسري بطرق فعالة، منها الموازنة بين العمل والحياة الأسرية، مع ضرورة الاعتناء بنفسك، والانضباط والاحترام المتبادل، وتوفير الوقت العائلي، ووجود القرارات المشتركة، وغيرها وذلك وسط مداخلات واستفسارات من الحضور.

وتم تكريم "ثلاثة رائدات ريفيات" هم نجاة علي سالم (أعمال خيرية)، رشا حسن محمود، ورضا غريب أبو المجد"، كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض من مقتنيات ثقافة المرأة بقصر ثقافة السويس، أعقبه عرض فني لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية أمام بيت ثقافة العمدة تضمن أغنيات يا بيوت السويس، وعشقك يا بلدي، ويا ريس البحرية يا مصري، وسط فرحة وبهجة من الحضور، حضر الاحتفالية مدير عام ثقافة السويس، ومديرة بيت ثقافة العمدة، ومدير الدراسات والبحوث بالفرع، ومدير عام المجلس القومي للسكان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حذف مليون و100 ألف مواطن

منذ حوالي 15 ساعة

4 مجهولي النسب في شوارع قنا.. أحدهم جثة متحللة

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

منذ حوالي 4 ساعات

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

4 مأكولات لخفض الكولسترول

أسرار التغذية لحياة صحية.. تعرف عليها

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

الرئيس نيوز

حريق بأكديمية الفنون بالهرم نتيجة انفجار كابل كهربائى

"الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية في ديوان عام الوزارة

الجريمة "قتل واغتصاب" والعقوبة "مفيش عشان أطفال".. هل نحتاج إلى تعديل تشريعي؟

مدير "التعمير والتنمية الزراعية": لا توجد "تقارير رقابية" أجبرتني على الاستقالة

منوعات

الجزر المكتشفة في القطب الشمالي تبين ولادة الحياة على الأرض

النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

"أزمة الهيروين".. سر نجاح خواكين فينكس بالجوكر

نيزك ملتهب يحول ليل الصين إلى نهار

كشكول

تعرف علي توصيات المؤتمر الدولي الثالث لهندسة عين شمس

رئيس جامعة أسوان يعقد لقاءا تنسيقيا استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

معلم بالمنوفية ينطق الشهادتين ويسقط ميتاً داخل الفصل

جامعة الإسكندرية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. تعرف عليها

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

وزارة “الكهرباء” تعلن عن وظائف جديدة

انفوجراف .. دليلك للتسجيل فى “التأمين الصحى الجديد” بأسوان

اعرف سعر الدواجن في نهاية اليوم

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم "سجناء" بمكتبة الزاوية الحمراء

مناقشة كتاب "وماذا بعد حرب أكتوبر؟".. بالإسكندرية

اليوم.. ندوة "عالج نفسك بنفسك" بمكتبة مصر العامة

تعرف على عروض مركز الهناجر والإبداع الفنى

صفحتنا ع الفيس بوك