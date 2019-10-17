احتفالية اليوم الواحد بمناسبة "المرأة الريفية" بثقافة السويس

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت الإدارة المركزية الدراسات والبحوث احتفالية اليوم الواحد المركزية لثقافة المرأة، وذلك بمناسبة الاحتفال "بيوم المرأة الريفية"، ببيت ثقافة العمدة بحضور مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة، التي تحدثت في كلمتها عن المرأة الريفية بحضور مجموعة كبيرة من السيدات.



تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "الاستقرار الأسري" وذلك في ضوء مبادرة "أنتي الأهم"، حاضرتها عبير علي أمين مدير عام المجلس القومي للسكان بالسويس، التي تحدثت بأن تحقيق الاستقرار الأسري يأتي من خلال مجموعة من الطرق تضمن مفتاح أسرة متوازنة ومستقرة، فالأسرة المستقرة هي أفضل بيئة للنمو الصحي للطفل، لذلك يجب أن توفر لهم بيئة صحية وأمنة، خاصة أن عدم الاستقرار الأسري هو أحد المشاكل الشائعة عند الأسر اليوم وتؤثر علي الأطفال تأثير سلبي وعلي حياتهم اليومية، وتهدد حياة الأطفال وتسبب لهم الإجهاد وصعوبة السيطرة علي حياتهم وتفاقم المشاكل بين الأطفال والوالدين وضرر التحصيل الدراسي، لذلك كانت هناك ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار الأسري بطرق فعالة، منها الموازنة بين العمل والحياة الأسرية، مع ضرورة الاعتناء بنفسك، والانضباط والاحترام المتبادل، وتوفير الوقت العائلي، ووجود القرارات المشتركة، وغيرها وذلك وسط مداخلات واستفسارات من الحضور.



وتم تكريم "ثلاثة رائدات ريفيات" هم نجاة علي سالم (أعمال خيرية)، رشا حسن محمود، ورضا غريب أبو المجد"، كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض من مقتنيات ثقافة المرأة بقصر ثقافة السويس، أعقبه عرض فني لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية أمام بيت ثقافة العمدة تضمن أغنيات يا بيوت السويس، وعشقك يا بلدي، ويا ريس البحرية يا مصري، وسط فرحة وبهجة من الحضور، حضر الاحتفالية مدير عام ثقافة السويس، ومديرة بيت ثقافة العمدة، ومدير الدراسات والبحوث بالفرع، ومدير عام المجلس القومي للسكان.