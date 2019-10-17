اليوم.. عرض فيلم "The Devil Wears Prada" بمكتبة الإسكندرية

يستقبل مركز الفنون والوسائط المتعددة، التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل "The Devil Wears Prada" للنجمة الأمريكية ميريل ستريب.



والفيلم من إنتاج سنة 2006، وتبلغ مدة عرضه 109 دقائق، الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، من بطولة آن هاثاواي وإميلي بلنت وستانلي توكسي٬ وإخراج ديفيد فرانكل.



تدور أحداث الفيلم حول "أندريا" التي تتقدم للعمل كسكرتيرة ثانية لرئيسة تحرير إحدى مجلات الموضة، وتوافق ميراندا على أندريا لاستلام هذه الوظيفة، على الرغم من أنها فتاة عادية لا تملك أي خبرة في مجال الأزياء، بعدما يئست من فاشلات سبقنها لم يكن متطفلات على المهنة·



كان طموح آندريا أن تعمل في الصحافة، المجال الذي تعشقه، لكنها تجد نفسها أمام رئيسة تحرير طاغية متسلطة بكل معنى الكلمة، عليها أن تكون متأهبة أمامها على مدار اللحظة، في الوقت الذي تعاني فيه من سوء تصرف زميلتها الأقدم·