التفاصيل الكاملة للحريق المحدود بأكاديمية الفنون

أصدرت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا، أكدت فيه أن الشائعات التى ترددت حول اندلاع حريق بأكاديمية الفنون لا صحة لها.



وأهابت الأكاديمية فى بيانها نشطاء الفيس بوك والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الأخبار التي تخص المؤسسات والمواقع العريقة والحيوية، لافتة إلى أنه لا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون وأن كل ما حدث هو أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية للأكاديمية احترق، مما أدى لاشتعال كومة من القش وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية.



وأوضح أنه قد تمت الإصلاحات على الفور وعاد التيار الكهربائي وتمت إزالة كافة الآثار التي لا تذكر والناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي أضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الأكاديمية ومنشآتها.