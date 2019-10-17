السيطرة على حريق محدود بأكاديمية الفنون

نجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على حريق محدود نشب في أكاديمية الفنون نتيجة حدوث ماس كهربائي.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بنشوب حريق في أكاديمية الفنون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني وتبين أنه حريق محدود ونجحت الأجهزة في إخماده والسيطرة عليه بدون خسائر بشرية، وكشفت المعاينات الأولية أن الحادث نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي.