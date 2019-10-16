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محافظات

تعرف على سبب حريق أكاديمية الفنون بالجيزة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:53 م
حريق أكاديمية الفنون
حريق أكاديمية الفنون
مصطفى علم الدين
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أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن يسبب حريق "أكاديمية الفنون" بشارع الهرم؛ بسبب انفجار أحد كابلات الكهرباء بناحية شارع خاتم المرسلين والثلاثيني.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بدون خسائر في الأرواح.

وكانت غرفتي عمليات النجدة ومحافظة الجيزة تلقتا إخطارًا بنشوب حريق بأكاديمية الفنون بشارع الهرم، وتم إخطار اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق وتحرير المحضر اللازم.

يذكر أن أكاديمية الفنون بحي الهرم أنشئت عام 1969 وتعد أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة منفردة في الوطن العربي ويرأسها الدكتور أشرف زكي.

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