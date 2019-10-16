فرق قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس

شاركت فرقتى قنا وأسوان للفنون الشعبية جماهير أسوان فى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمناسبة ميلاده يوم 22 أكتوبر الجارى، والتى تقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة برئاسة د. أحمد عواض فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى.



وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية استعراضاتها الفنية على مسرح بيت ثقافة كلابشة وسط حضور جماهيرى ومنها رقصة "الأراجيد" وهى عبارة عن تناغمات صوتية وحركية، "الكارج" وتعبر عن جمع البلح والرسم بفروعه على جدران المنازل، "السبوع" تعبر عن التقاليد الأسوانية عند مرور سبعة أيام على مولد الطفل، "البشارية" التى تعبر عن فنون قبيلة البشارية الى تعيش فى جنوب شرق أسوان.



أيضا "الكف" وهو رقصة تقوم على إيقاعات معبرة يؤديها الراقصون بأيديهم، "النجرشاد" وهى رقصة تعبيرية تشمل مجموعة من الأغانى والإيقاعات النوبية، "السوق" وتعبر عن حركة البيع والشراء عند البازارت السياحية، "التاتا" وهى كلمة نوبية تعنى "تعالى" وهى أغنية شهيرة فى أسوان، "الزفة والفرح" وتعبر عن زفاف العروس فى اسوان خاصة ليلة الحنة.



كما شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية فى الاحتفال من خلال تقديم فقرات استعراضية على مسرح قصر ثقافة السباعية ومنها "قصب السكر، مولد سيدى عبد الرحيم، التنورة، الحجالة، الفرح القناوى" وسط جماهير مدينة السباعية الذين تفاعلوا مع الفرقة وأثنوا على فنونها.