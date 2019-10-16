وفاة 35 معتمرا في حادث مروع بمكة

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة إنه عند الساعة السابعة بتوقيت المملكة توجهت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى مكان الحادث، عقب اصطدام الحافلة التي كانت تنقل (39) شخصًا من جنسيات آسيوية وعربية، بمعدة ثقيلة وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.





توفي 35 معتمرًا وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر اصطدام حافلة كانت تقلهم بأحد السيارات على طريق الهجرة بين مكة والمدينة.وأفادت وسائل إعلام سعودية، منذ قليل أن الحادث وقع جراء نتيجة اصطدام حافلة المعتمرين بأحد السيارات ما تسبب في وقوع الكارثة.فيما نقلت وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي 4 مصابين إلى مستشفى الحمنة، ثم نقلت 3 حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم.