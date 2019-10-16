نيجيريا تستبعد الحصول على مستحقات شركات النفط الأجنبية

قال وزير الموارد البترولية النيجري تيمبري سيلفا إن الحكومة بدأت محادثات مع شركات النفط الدولية العاملة في البلاد بشأن المستحقات التي تطلبها الحكومة من هذه الشركات كحصة من أرباح آبار المياه العميقة في نيجيريا.



وقال الوزير إنه لا يتوقع الحصول على جميع المستحقات التي تطالب بها الحكومة، والتي تصل إلى 62 مليار دولار، مضيفا "لا يمكن لأحد الحصول على كل هذا المبلغ من المال. لا يمكننا الحصول على 62 مليار دولار. ربما نحصل على جزء منه، لكننا لن نحصل على 62 مليار دولار".



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن نيجيريا، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا، حريصة على تعديل قانون الثروات الطبيعية الذي ينظم تقاسم أرباح عمليات استخراج النفط من المياه العميقة، مع الشركات الأجنبية.



ويتضمن القانون الجديد الذي تم توسيع نطاقه في مجلس الشيوخ النيجيري وينتظر إقراره من مجلس النواب قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، تعديل نظام الضرائب على قطاع النفط بما يعطي الحكومة نسبة أكبر من الأرباح.



يذكر أن شركات "رويال داتش شل" البريطانية، و"إكسون موبيل كورب" و"شيفرون كورب" الأمريكيتين، و"توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، تستخرج الجزء الأكبر من إنتاج النفط في نيجيريا عبر مشروعات مشتركة مع "شركة النفط الوطنية النيجيرية" المملوكة للدولة.



ووفقا لقانون تقاسم الإنتاج الحالي، وافقت هذه الشركات على تمويل تنمية حقول النفط في المياه العميقة على أساس تقاسم الأرباح مع الحكومة بعد استرداد نفقات التنمية.



وتجري الحكومة مفاوضات مع الشركات على زيادة حصة البلاد من الأرباح حال ارتفاع أسعار النفط عن 20 دولار للبرميل، حيث كان سعر النفط أثناء صدور القانون الحالي في حدود 50ر9 دولار للبرميل وذلك من حوالي 26 عاما.