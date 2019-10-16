الفقي: فيلم "الممر" أحيا الحديث عن حرب الاستنزاف

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن إدارة الشئون المعنوية في القوات المسلحة يحتارون في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في اختيار موضوعات للحوار والمناقشة.



وأضاف خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "أنهم رأوا أنه يتم الحديث في الأول عن الجهد الدبلوماسي المكمل للعمل العسكري سواء في حرب الاستنزاف أو حرب 73 ثم ينتقل منها إلى ذكريات أحد أبطال الحرب وهو الفريق عبدالنبي حافظ وكان رئيس أركان.



وتابع: "هناك حدث أحيا الكلام عن حرب الاستنزاف وهو فيلم "الممر"، وكان من نصيبي أن أتحدث خلال الندوة عن الجهد الدبلوماسي المقيم للجهد العسكري وأن نُقيم 67 تقييما عادلا وأنها كانت استثناء ولم تكن قاعدة والجيش المصري لم يلتحم ولم يشتبك وحارب بعد أيام في رأس العش وشدوان وبور توفيق وإغراق المدرعة إيلات كل هذا يدل أن هذا الجيش لم يُهزم ولكنه خسر معركة وأرى أن الاعتبارات السياسية فيها أكبر من العسكرية.

