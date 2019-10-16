مقتل طفلة وإصابة العشرات في زلزال بالفلبين

ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين اليوم الأربعاء وأسفر عن مقتل طفلة وإصابة العشرات، فضلا عن اندلاع حريق.



وتسبب الزلزال، الذي أشارت السلطات المحلية إلى إن قوته بلغت 3ر6 درجة على مقياس ريختر، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق كما دفع السكان إلى الفرار من المباني المهتزة.



وقال مسؤولو الحكومة إن الزلزال أسفر عن إصابة أكثر من 60 شخصا، فضلا عن تدمير العديد من المنازل.



وقال ريويل ليمبونجان، عمدة بلدة تولونان في إقليم كوتوباتو، لشبكة "ايه بي اس-سي بي ان تي في" إن طفلة (7 أعوام) من بلدة داتو باجلاس بإقليم ماجوينداناو توفيت في المستشفى في تولونان بعدما سقط عليها جدار.



وقال الفرع الإقليمي من مكتب الدفاع المدني الفلبيني أن حريقا التهم متجرا (سوبر ماركت) في مركز "جايزانو" للتسوق بمدينة "جنرال سانتوس"، في أعقاب الزلزال.