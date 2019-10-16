مسؤول: حظر مبيعات الأسلحة لن يؤثر على صناعة الدفاع التركية

قال مدير هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إن صناعة الدفاع لن تتأثر بحظر مبيعات الأسلحة.



واتفقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على فرض قيود على مبيعات السلاح لتركيا فيما يتصل بهجومها في سوريا لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل على مستوى التكتل على شريك في حلف شمال الأطلسي.



وقال إسماعيل دمير اليوم إن حظر مبيعات الأسلحة لن يؤثر على صناعة الدفاع التركية.



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عنه قوله "أجرينا تحليلاتنا بشأن ذلك واتخذنا الإجراءات الضرورية بما في ذلك ما يتعلق بالمصادر البديلة والإنتاج المحلي".



وصدر الاتحاد الأوروبي أسلحة وذخيرة قيمتها 45 مليون يورو (50 مليون دولار) العام الماضي بما في ذلك الصواريخ، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي.



وقال المكتب إن قيمة مبيعات الطائرات لتركيا، ولا تقتصر على العسكرية منها، بلغت نحو 1.4 مليار يورو العام الماضي. والاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا.

