"لا تكن شيطانا".. نص رسالة ترامب لأردوغان عقب عدوان تركيا على سوريا (صورة)

نشر البيت الأبيض، منذ قليل، نص الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن العدوان التركي على شمال سوريا، وتحديدا عقب إعلان العملية العسكرية، يوم 9 أكتوبر الجاري.



وجاء في نص الرسالة: "اجعلنا نعقد اتفاقا، أنت لا تريد أن تكون المسؤول عن ذبح آلاف الأشخاص، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي، وسأفعل.. لقد أعطيتك أمثلة صغيرة على هذا فيما يتعلق بقضية القس برونسون"، وهو القس الأمريكي الذي اعتقلته أنقرة خلال عمليات التطهير التي قام بها أردوغان بعد محاولة الانقلاب عليه في 2016.



وتابع ترامب في رسالته: "لقد عملت بجد من أجل حل بعض مشاكلك، لا تجعل العالم يسقط. يمكنك أن تعقد اتفاقا عظيما. الجنرال مظلوم - قائد قوات سوريا الديمقراطية - مستعد للتفاوض معك، ومستعد لتقديم تنازلات لم يقدم عليها في الماضي.. أرفق سرًا نسخة من رسالته إلي، تلقيتها للتو".



واختتم: "التاريخ سينظر إليك بشكل إيجابي إذا كنت فعلت هذا بطريقة صحيحة وإنسانية، وسينظر لك للأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة، لا تكن رجل قاسيا، ولا تكن مجنون.. سأتصل بك لاحقا".



ويلتقي مايك بنس نائب ترامب، غدًا الخميس، بأردوغان، في أنقرة، ضمن كمحاولة للتفاوض بشأن وقف العدوان التركي في سوريا، والتذكير بالعقوبات التي ستستمر لحين وقف إطلاق النار.



وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي يضم (بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص لسوريا جيم جيفري).



وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن المحاولات للتفاوض على وقف لإطلاق النار والتسوية بين تركيا والقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.