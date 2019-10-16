زوج "رحاب" التي تبرعت له بجزء من كبدها وهجرها يعرض عليها الصلح على الهواء

قال يسري، صاحب القصة الشهيرة التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بهجر زوجته رحاب التي تبرعت له بجزء من كبدها وتسببه في حبسها بعد فترة من شفائه، إنه مستعد للصلح والبدء مع زوجته من جديد.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية "MBC": "كل الكلام الذي قالته زوجتي ليس لدي خلاف فيه وهي زوجتي وحبيبتي وأختي وأم ابنتي الوحيدة"، مؤكدًا أن الخلافات العائلية لا يمكن أن تناقش في وسائل الإعلام.



وأوضح أنه سعى للصلح بينهما منذ أكثر من عامين، وعرض عليه الإعلامي شريف عامر، التدخل لفض الخلاف والصلح بينهما.

