الإيطالي أليجري مطلوب في مانشستر يونايتد وتوتنهام

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات جادة مع الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس، من أجل توليه المهمة خلفًا للنرويجي أولي جونار سولشاير والذي يعيش فترة صعبة مع الفريق بعد تعثره المتكرر في بطولة الدوري.



وذكرت صحيفة "توتو سبورت"الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن أليجري طلب مبلغ أكثر من الـ 5ر7 مليون يورو التي كان يتقاضاه مع يوفنتوس، مع ارتباط العرض بمشاريع الفريق لسوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط في ترتيب بطولة الدوري.



وأضافت الصحيفة أن أليجري مطلوب أيضًا في توتنهام الذي يعيش مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في موقف مماثل لسولشاير في مانشستر يونايتد.



ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 11 نقطة.



ووفقًا لــ(توتو سبورت)، فأن المدرب الإيطالي يرغب في تحديد الفريق الذي سيدربه بسرعة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، من أجل تقديم شيء لموسم أحد الفريقين، أو الاتفاق مع بداية الموسم المقبل.