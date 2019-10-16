أردوغان يزور روسيا الثلاثاء المقبل

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى روسيا، الثلاثاء المقبل، تستغرق يوما واحدا.



وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الأربعاء،أن أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي.



وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أردوغان وبوتين، سيبحثان الوضع في سورية، والعملية السياسية فيها، ومكافحة الإرهاب.



كان الكرملين أعلن الليلة الماضية أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس فلاديمير بوتين وأردوغان، وأن بوتين دعا أردوغان لزيارة روسيا.



وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع في سورية، في ظل العملية العسكرية التركية شمالي البلاد.



وأضاف بيسكوف أن روسيا تتوقع من تركيا أن تكون عمليتها العسكرية في شمال سورية "متناسبة" مع متطلباتها الأمنية.



يشار إلى أن تركيا شنت في التاسع من الشهر الجاري العملية العسكرية "نبع السلام"،مبررة ذلك بالتصدي للإرهاب وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين. وتستضيف تركيا قرابة ثلاثة مليون لاجئ سوري.