فرق فورمولا 1 توافق على تغيير اسم تورو روسو إلى ألفا تاوري

قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن الفرق المشاركة في سباقات فورمولا 1 للسيارات وافقت على السماح لفريق تورو روسو المملوك لرد بول بالتنافس تحت اسم ألفا تاوري اعتبارا من الموسم المقبل بعد تصويت عبر البريد الإلكتروني.



ولم يصدر أي تعليق رسمي من تورو روسو الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له أو الاتحاد الدولي للسيارات.



وألفا تاوري هي علامة موضة مملوكة أيضا لشركة مشروبات الطاقة النمساوية.



وشارك تورو روسو في السباقات تحت اسم ميناردي قبل تغيير ملكيته في 2005.



وفاز تورو روسو بسباق إيطاليا على حلبة مونزا عن طريق سيباستيان فيتل في 2008، في تفوق نادر لفريق يستخدم محركات فيراري على فريق فيراري الأساسي.



ويستخدم تورو روسو الآن محركات هوندا.