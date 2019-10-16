محامِ: مشكلة النفقة لا يوجد حل جذري لها

قال أيمن محفوظ، محامي بمجلس الدولة، إنه لا يوجد حل جذري لحل مشكلة النفقة سواء كانت بقانون أو تشريع لأنها أزمة مركبة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "ONE": "تحريات المباحث أو التحريات التي تجريها المحكمة أوالنيابة العامة، للكشف عن إيسار الزوج الممتنع عن النفقة من إعساره، من الممكن تزويرها كما أنها لا تثبت فعليًا مدى إمكانية الزوج المادية خاصة أن لدينا قوانين سرية حسابات البنوك".



جاء ذلك خلال مناقشة مقترح لحرمان الأب الممتنع عن النفقة من الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة ومنها استخراج الرخص، وتجديد رخصة القيادة، والتموين.

