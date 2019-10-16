"صندوق النقد": مصر نجم لامع في إفريقيا.. ونموذج يحتذى به

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن مصر باتت نموذجًا لامعًا للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح، مضيفة: "مصر أصبحت نجما لامعا ليس فى منطقتها فحسب، وإنما فى القارة الإفريقية، وصارت نموذجا يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه".



وأكدت خلال لقائها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، تطلع الصندوق لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة القادمة للحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح.



وأشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.



ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء، عن أمله في استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، من أجل أن يتولى قيادة قاطرة التنمية في مصر، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.