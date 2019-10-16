اتفاق بريطاني أوروبي على جميع القضايا العالقة بشأن "بريكست"

أبلغ ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي، سفراء التكتل الأوربي، بأن المفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلوا لاتفاق بشأن جميع القضايا الرئيسية العالقة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، باستثناء أنظمة ضريبة القيمة المضافة، حسبما ذكر دبلوماسيون أوروبيون اليوم الأربعاء.



ونقل الدبلوماسيون عن بارنييه قوله للدول الأعضاء إن الخبراء من كلا الجانبين توصلوا لحل وسط بشأن القضايا الشائكة بدءا بالضوابط الجمركية، وآلية متفق عليها بشأن إيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى تعهدات بالامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي حول بنود الشؤون الاجتماعية والبيئة.



وأضاف الدبلوماسيون أن العديد من السفراء أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم من أنه لا يكون هناك ما يكفي من الوقت للتدقيق في أي نص قانوني يتم الانتهاء منه في الساعات المقبلة، قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء محادثات قمة.



وتعتزم بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر الجاري، ويجري التفاوض في الوقت الراهن حول كيفية الخروج بشكل منظم.