نشوى مصطفى تطلب "واسطة" من أجل العمل

فاجأت الفنانة نشوى مصطفى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، عن رغبتها في "واسطة"، للحصول على عمل فني.



وقالت في تدوينتها: "حد عنده (واسطة) عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدًا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة يجي مني".



وليست هذه المرة الأولى التي تشتكي فيها نشوى مصطفى من قلة الأعمال المعروضة عليها وذلك رغم نجاح الأعمال التي تشارك فيها وكان أخرهم العمل المسرحي "سيلفي مع الموت".



وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد حققت نسبة نجاح كبيرة خلال الفترة الماضية بعد غنائها لنجلها وابنتها في حفل زفافهما والتي تصدرت موقع يويتوب حتى أن متعهد حفلات عرض عليها أن تقدم أغنية لعروسين لإحدى العائلات الميسورة، ولكنها رفضت ذلك.

