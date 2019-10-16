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متحدث "الوزراء" يكشف تفاصيل رسالة مدبولي إلى نائب الرئيس الأمريكي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:29 م
مدبولي و نائب الرئيس
مدبولي و نائب الرئيس الأمريكي
رباب الأهواني
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أمريكا هي أول زيارة لرئيس وزراء مصري لواشنطن منذ عام 2005.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء كانت ناجحة للغاية، مشيرا إلى أنه ناقش مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، العديد من الموضوعات وأبرزها العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأوضح أنه كان هناك اتفاق بين مصر وأمريكا على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مشيرا إلى أنه ناقش أيضا ملف سد النهضة مع نائب الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن المياه هي قضية حياة بالنسبة للشعب المصري، مؤكدا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع زعيم الأقلية الجمهورية، والذي أعرب عن إشادته بالإصلاحات الاقتصادية في مصر.

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