"مكي وعز وهنيدى" على خشبة المسرح السعودي

يخوض الفنان المصري أحمد مكي، أول تجربة مسرحية في مشواره الفني بعرض يحمل اسم "حزلقوم"، وهي الشخصية التي قدمها عبر مسلسل "الكبير قوي"، في 6 أجزاء وحققت نجاحا كبيرا.



ويعرض "مكي" المسرحية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه.



كما يشارك الفنان المصري أحمد عز بمسرحية "علاء الدين والعفريت"، والعمل من إخراج مجدي الهواري، ويضم نخبة من النجوم مثل محمد سعد، تارا عماد، وسيقدم في ديسمبر المقبل.



وتشارك في موسم الرياض أيضا 4 مسرحيات مصرية سبق وشاركت في موسم جدة، هي "جريمة في المعادي" للفنان أشرف عبدالباقي مع وجوه جديدة، ويناقش في العمل الأوضاع الاجتماعية الراهنة بأسلوب كوميدي، كما يقدم عرضا منفصلا لنجوم مسرح مصر.



ويعود الفنان محمد هنيدي للسعودية بمسرحية "3 أيام في الساحل"، ويشارك أيضا النجم الكبير يحيى الفخراني بـ"الملك لير".



وانطلقت فعاليات موسم الرياض 11 أكتوبر وسيستمر لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر.