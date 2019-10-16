مصطفى جعفر يكشف تفاصيل مشاركته في "ولاد رزق 2".. فيديو

كشف الفنان مصطفى جعفر، عن كواليس مشاركته في فيلم "ولاد رزق 2"، مؤكدًا أنه تم عن طريق أحد أصدقائه على علاقة بالمخرج طارق العريان.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، أن شخصيته في الفيلم تشبه الفهد في الهدوء والذكاء والحركة كذلك محسوبة، وأوقات انفعاله كان المخرج طارق العريان يوجه بأن شخصية "رجا"، هادية ولا تتحدث كثيرًا.



وعلى الرغم من أنه لم تجمعه مشاهد بالفنان أحمد الفيشاوي، إلا أنه وصفه بالجميل في التعامل، والمثقف جدًا وأنه شخصية تفهم في الإخراج والإنتاج والغناء ويغني.



وعن مشهد "خنق" الفنان أحمد داوود خلال الفيلم، قال: "كنت سايب له شوية هواء واتفقت معه أن يواكب حركتي يمينا ويسارًا حتى يستطيع التنفس".



كما تحدث عن مشاركته في فيلم Black Gold، مع النجم أنطونيو بانديراس، قائلًا: "قابلت جوم جاك واختارني للدور وصورت المشاهد في تونس وقطر، وتم عرض الفيلم في كل مكان بالعالم".

