أحمد موسى: منظمة العفو الدولية تعمل ضد مصر

وصف الإعلامي أحمد موسى، منظمة العفو الدولية بـ "منظمة الخيانة الدولية" الكاذبة.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن منظمة الخيانة الدولية هي منظمة من المنظمات التي تعمل ضد مصر.



وأوضح أنه يعمل بها عناصر منظمات إرهابية تقوم بكتابة التقارير عن مصر، مشيرا إلى أن كل هذه التقارير مزيفة وكاذبة، تقوم بتصدير الضلال.



وتابع: هيئة الاستعلامات لا بد أن ترد بقوة على تقارير منظمة الخيانة الدولية وليست "العفو" الكاذبة.

