منتخب الشاطئية يخوض تدريباته استعدادًا لكأس العالم للقارات

بدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته خلال المعسكر المغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للقارات بدبي في الفترة من يوم 4 نوفمبر وحتي يوم 10 نوفمبر، بالإضافة إلى الاستعداد لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وحرصت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الكرة الشاطئية على الحضور لمعسكر الفريق وعقد جلسة مع اللاعبين للشد من ازرهم، وأكدت لهم أنها تعمل على حل الأزمات وتزليل الصعاب التي ستواجههم كما تعمل على إقامة المعسكرات وتوفير مباريات دولية من أجل الاحتكاك القوي وطالبتهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة في التدريبات من أجل الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج جيدة في بطولة كاس العالم للقارات.



ويشارك منتخب مصر في بطولة القارات ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا وإيران والمكسيك بينما تضم المجموعة الثانية الإمارات وإيطاليا وأسبانيا واليابان.



وتضم قائمة المنتخب عبدالرحمن حسن والحسيني طه ومصطفى سمير ومحمد عبدالنبي واحمد الشحات ومصطفى سيد ومصطفى علي ومصطفى أحمد وإسلام العفريت ومحمد فوزي وعبدالعزيز صباح وكريم سيد.



ويقود منتخب مصر للكرة الشاطئية عبدالواحد السيد نجم الزمالك السابق مديرًا للمنتخب ومصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدرب عام وياسر عبدالخالق مدرب لحراس المرمي والدكتور وليد منظور طبيب والدكتور عمر حلمي مخطط أحمال وعباس حسانين أخصائي علاج طبيعي.