مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة "يا بنت القلب" (فيديو)

طرح الفنان مدحت صالح، أغنية "يا بنت القلب"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات بهاء الدين، ويعد ثاني تعاون معه بعد تقديمه أغنية "أنا مش بعيد"، وألحان محمد النادى.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

"آه يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق آه يا بنت ستين قلب أبيض م الهدوء أه يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري باحلم بيه أنا نفسي افتح قلبك وادخل واقعد فيه آه يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق آه يا بنت ستين قلب أبيض من الهدوء أه يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري باحلم بيه أنا نفسي افتح قلبك وادخل واقعد فيه شوفوا بنت الدايبه فى حلاوتها بينالي الطيبة في قسوتها".



يذكر أن مدحت صالح، طرح مؤخرا أغنية "حد غيرى"، وهي من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.