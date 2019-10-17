اتهامات لتركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليا فى عدوانها على سوريا

أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، استخدام القوات التركية أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على شمالي سوريا المستمر منذ الأربعاء الماضي.



وطالبت الإدارة الذاتية في بيان مساء أمس الأربعاء، بفتح تحقيق دولي حول استخدام تركيا أسلحة محرمة دوليا ضد السوريين من قبل تركيا، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.



ونجح الجيش السوري من دخول مدينة عين العرب "كوباني" لوقف التوغل التركي شمالي البلاد.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات روسية وأخرى تابعة للجيش السوري دخلت إلى مدينة عين العرب، مؤكدا انطلاق رتل ضخم تابع لقوات الجيش السوري من منطقة منبج متجهًا نحو مدينة عين العرب.



وتأتي عملية دخول النظام السوري إلى المدينة بعد منع القوات الأمريكية من دخولها عين العرب خلال الأيام الثلاثة الماضية وفقا للمرصد.



وتسبب العدوان التركي على سوريا في نزوح أكثر من 300 ألف سوري ومقتل وإصابة المئات.