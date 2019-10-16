مقتل 21 شخصا وإصابة 29 في اصطدام حافلتين بالسودان

قالت مسؤولة بقطاع الصحة في ولاية شمال كردفان السودانية إن 21 شخصا توفوا اليوم الأربعاء في حادث تصادم بين حافلة ركاب كبيرة وأخرى صغيرة (ميني باص).



وأضافت أمل خليل، المدير العام لوزارة الصحة بالولاية، لوكالة الأنباء السودانية "سونا" أن 29 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى.

يشار إلى أن حوادث المرور أمر شائع في السودان بسبب سوء حالة الطرق وعدم الامتثال لقوانين المرور.

وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل أكثر من 10 ألاف شخص في البلاد العام الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.