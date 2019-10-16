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الثقافة

انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بمشاركة 8 فرق

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:00 م
جريدة الدستور
ا.ش.ا
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انطلق مهرجان المهرجان الثقافي للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل (جنوبي أسوان)، مساء اليوم الأربعاء، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 فرق للفنون الشعبية، لتقدم عروضها في 10 مواقع ثقافية بمدن ومراكز المحافظة.

وقالت نجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن الفرق المشاركة في المهرجان هذا العام هي فرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة توشكى للفنون الشعبية، وفرق بورسعيد، والوادي الجديد، وغزل المحلة، وشلاتين، وملوي، وقنا للفنون الشعبية، مشيرة إلى تقديم العروض بقصور ثقافة أسوان وكوم أمبو، والسباعية، وكلابشة، والرديسية وقصر ثقافة دهميت، وقصر ثقافة حسن فخر الدين وبيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان، ومكتبة الطفل والشباب بمدينة دراو، ومكتبة أدندان الثقافية.

وأضافت أن الفرق ستنهي عروضها ليلة الاحتفال بالظاهرة الفلكية لتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل يوم 21 أكتوبر الجاري، خلال حفل يقام على مسرح السوق بالمدينة، كما ستقدم الفرق عروضها أمام معبد رمسيس الثاني صباح يوم 22 أكتوبر بالتزامن مع حدوث ظاهرة تعامد الشمس.

يذكر أن العروض الفنية بدأتها، بفرقة المحلة للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان، بحضور أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ونجوى احمد السيد مدير عام فرع ثقافة أسوان.

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