10 أندية إماراتية تحصل على الرخصة الآسيوية

حصلت عشرة أندية إماراتية على رخصة آسيوية، وذلك عقب وفائها بكافة الشروط التي وضعها نظام تراخيص الأندية التابع لرابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإماراتي، اليوم الأربعاء، أن أندية شباب الأهلي دبي والعين والجزيرة وعجمان والنصر واتحاد كلباء والوصل والشارقة والوحدة وبني ياس.

وأضاف الموقع أن أربعة أندية لم تحصل على الرخصة، لعدم استيفائها بالمعايير المطلوبة في نظام الترخيص وهي أندية الظفرة والفجيرة ودبا والإمارات.

وسيتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار.

الجدير بالذكر بأن موسم 20132012 شهد تطبيق أول دورة لتراخيص الأندية، وتعتبر دورة التراخيص الحالية هي الثامنة منذ تطبيق نظام التراخيص من قبل الاتحاد الآسيوي.