ضحت بحياتها لإنقاذه. "مآساة سيدة تبرعت لزوجها بكبدها فحبسها"

روى الإعلامي تامر أمين، مآساة زوجة تبرعت لزوجها بجزء من كبدها ثم خانها بعد ذلك وتزوج عليها، قائلا، إن بداية القصة كانت زواج بين رجل وامرأة، ثم إنجاب فتاة بعد فترة.



وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامج "النهار" المذاع عبر فضائية تليفزيون النهار: "مرض الزوج بالكبد، وعمل تحاليل، فأبلغ زوجته بضرورة زرع فص كبد، ولا بد من وجود متبرع لعمل العملية، ولأنها زوجته قالت له: "أنا أتبرع لك، وذهبوا إلى المستشفى وتم إجراء العملية ونجحت وخرجوا من المستشفى إلى البيت".



وتابع: "بعد عدة شهور تغيّر الزوج وأصبح يُعامل زوجته معاملة وحشية قاسية لا يوجد لها أسباب، وظهر الوجه الحقيقي له حيث كان على علاقة بسيدة أخرى وبدأ يعاملها بمنتهى السوء لدرجة أنه أخذ عليها حكم بالحبس".



