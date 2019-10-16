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علاء عيد يوضح حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي الوبائي في مصر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:55 م
الدكتور علاء عيد،
الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي
سناء إسماعيل
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل ما قيل عن انتشار الالتهاب السحائي الوبائي، في مصر مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولو اتبعناها ستدمر مجهود بلد بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "يوم الإثنين الخط الساخن 105 تلقى بلاغ بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة وعلى الفور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وجهت بتشكيل فريق طبي وقائي والتوجه إلى الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ووجدنا 3 حالات لديهم ادعاء إصابتهم بالتهاب السحائي الوبائي، واحد بمستشفى الجامعة واثنين في الأندلسية، وخرجت إحدى الحالات والتي كانت تعاني من التهابات في المعدة وليس لها أي علاقة بأي شيء.

وتابع: "الحالة الثانية في الإندلسية حالتها مستقرة وجيدة جدًا وفي البداية تم تشخيص الحالة بالتهاب السحائي، وبعد التحاليل والأشعة اكتشف أن المريضة لديها فيروس في المعدة وعلى الفور تم تعديل التقرير، أما الحالة الثالثة والتي توفيت، دخلت المستشفى وكانت مصابة بفشل في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وحموضة بالدم وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي، وأكدت التحاليل خلو الحالة من الالتهاب السحائي.

وأوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تطعم أولادها في المرحلة الأولى من كل التعليم بداية من الحضانة وحتى الثانوية، بعدد 6 ونص إلى 7 ملايين سنويًا.

وأكد أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقي لمرض الالتهاب السحائي، طبقًا لتنصيف منظمة الصحة، ودول الحزام الوبائي 26 دولة بتعداد 600 سكان مليون نسمة، ومصر بعيدة تمامًا عن هذا الحزام.

وأشار إلى أنه يوجد نقص كبير جدًا في الطعم على مستوى العالم ومع ذلك الوزارة والقيادات السياسية توفره.

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