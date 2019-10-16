"أوقاف كفر الشيخ" تبدأ سلسلة لقاءات في مراكز الشباب

قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية بدأت سلسلة لقاءات بمراكز الشباب المختلفة في المحفظة في إطار تنفيذ بروتوكول بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة تتضمن عقد 14 لقاءً.



وأوضح الفقي، أنه عقد لقاءين اليوم الأربعاء، أحدهما بمركز شباب قرية قونة مركز قلين، والثاني بمركز شباب مدينة كفر الشيخ، حاضر فيهما الشيخ محمد مصطفي بكري، بعنوان "في مواجهة التيارات المتحرفة" والثاني بعنوان "القيم الإخلاقية التي رسخ لها الإسلام".



بدوره، ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون المثمر بين الأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ومشيدًا بأداء أئمة المساجد في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوصفهم يخاطبون العقول ويردون علي الشبهات باقتدار.