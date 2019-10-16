المتبرعة لزوجها بكبدها: "اتجوز عليا واتهمني بالسرقة"

قالت رحاب فتحي، الزوجة التي تبرعت لزوجها بكبدها، إن زوجها كان يعاني من مرض الكبد قبل زواجهما وهي لا تعلم.



وأضافت "فتحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية شبكة تلفزيون النهار، مع الإعلامي تامر أمين: "الموضوع لم يؤثر في أبدا ولم أتخلَّ عنه، تبرعت بـ65% من كبدي".



وتابعت: "اكتشفت أنها لعبة علي، كنت متفقة مع زوجي ألا أخرج من المستشفى إلا بعد شفائي، وكان أمام الطبيب لكنه أخرجني من المستشفى وبطني مفتوح 40 سم، ولم يُكمل فترة علاجي".



واستكملت: "تزوجته قبل العملية بـ9 سنوات وكان يعاملني معاملة حسنة، لكن تغيرت أحواله 180 درجة بعد العملية".



وأردفت: "الفريق الطبي قال لي يجب ألا تجهدي نفسك، ومع ذلك منع زوجي عني أي مساعدة، وكنت أخدم نفسي وأخدمه ولم أقصر معه بشيء"، متابعة: "اكتشفت أنه يريد استهلاك كل صحتي، تزوج عليا، واتهمني بسرقة فرش البيت وسرقة 115 ألف جنيه وأنا على ذمته".

