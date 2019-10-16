"سوفت بنك" تستثمر 5 مليارات دولار في "وي وورك"

قالت تقارير إعلامية إن مجموعة اتصالات الهاتف المحمول اليابانية العملاقة "سوفت بنك جروب" تعتزم استثمار حوالي 5 مليارات دولار في شركة "وي وورك" الأمريكية للخدمات العقارية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن "سوفت بنك" ستبدأ قريبا تنفيذ قرار الاستثمار في "وي وورك" التي تدير المساحات الإدارية المجهزة بشبكات المعلومات والتكنولوجيا وتوفيرها للمستخدمين الراغبين في ذلك.

وسيتم ضخ هذه الاستثمارات من خلال "سوفت بنك" مباشرة وليس من خلال صندوق الاستثمار "فيجن فاند" التابع لها.

ورغم أن الصفقة ستعزز حصة "سوفت بنك" في شركة العقارات الأمريكية، فإنها لم تمنحها حصة الأغلبية من حقوق التصويت فيها.