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عالم

الرئيس الإيطالي: روما تدين الهجوم التركي على سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:50 م
الرئيس الإيطالي
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
وكالات
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قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الأربعاء، إن حكومته قلقة من الهجوم التركي على سوريا وإنه ناقش هذا الأمر خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، قال ماتاريلا إن بلاده تندد بالهجوم التركي الذي قد يهدد بعودة تنظيم داعش مجددا.

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