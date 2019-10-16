الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

اقتصاد

النفط يرتفع 1% لآمال بتمديد تخفيضات معروض أوبك وهبوط الدولار

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ارتفع النفط حوالي 1.4 بالمئة اليوم، مستمدا الدعم من مؤشرات على أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإمدادات في ديسمبر، فضلا عن تراجع الدولار الأمريكي، وقيام المتعاملين بتغطية المراكز المدينة قبيل تقرير عن مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 68 سنتا بما يعادل 1.16 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 59.42 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 55 سنتا أو 1.04 بالمئة ليغلق على 53.36 دولار.

تلتقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها يومي الخامس والسادس من ديسمبر في فيينا لمراجعة سياسة الإنتاج.

ويعتقد المتعاملون في السوق أن المجموعة المعروفة باسم أوبك+ قد تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج "والانتظار لحين لحاق الطلب العالمي بالوضع الذي عليه المعروض،" حسبما ذكر أندي ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن.

وقال محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن تعميق تخفيضات الإنتاج هو أحد الخيارات.

وقال أمس الثلاثاء إن أوبك ستبذل ما بوسعها مع المنتجين الحلفاء لصيانة استقرار سوق النفط بعد 2020.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، "رأيت بنفسك الأمين العام لأوبك يقول إن المنظمة قد تتحرك للمحافظة على استقرار السوق، وإذا تعرضنا لضغط من جديد فقد نرى ذلك يجدث مجددا."

كانت الأسعار انخفضت في المعاملات المبكرة بسبب بواعث القلق من طلب ضعيف على الوقود جراء تباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات لمزيد من الارتفاع في مخزونات الخام الأمريكية.

وحل الضعف بالدولار بعد أن خيبت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية آمال المحللين، والنفط متداول بالدولار الأمريكي، مما يجعل سعر الخام يرتفع عادة عندما تنخفض العملة.

وقال جوشوا جريفز، كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "الدولار يتلقى الصفعات حاليا.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

منذ يوم

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

منذ حوالي 10 ساعات

قلق في الإسكندرية.. إصابة جديدة بـ"الالتهاب السحائي"

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

"التموين" تكشف حقيقة حذف مليون و100 ألف مواطن

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

أسرار التغذية لحياة صحية.. تعرف عليها

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

احذر 8 عادات غذائية تعرضك للسمنة

الرئيس نيوز

"الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية في ديوان عام الوزارة

الجريمة "قتل واغتصاب" والعقوبة "مفيش عشان أطفال".. هل نحتاج إلى تعديل تشريعي؟

مدير "التعمير والتنمية الزراعية": لا توجد "تقارير رقابية" أجبرتني على الاستقالة

وزير الإسكان: هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر.. والعمران "وعاء التنمية"

منوعات

نيزك ملتهب يحول ليل الصين إلى نهار

المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

الرصاص يخفض معدلات الذكاء لدى الأطفال ويهدد حياتهم

تأسيس أول جامعة لدراسات بحوث الذكاء الاصطناعي في الإمارات

كشكول

تعرف علي توصيات المؤتمر الدولي الثالث لهندسة عين شمس

رئيس جامعة أسوان يعقد لقاءا تنسيقيا استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

معلم بالمنوفية ينطق الشهادتين ويسقط ميتاً داخل الفصل

جامعة الإسكندرية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. تعرف عليها

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

انفوجراف .. دليلك للتسجيل فى “التأمين الصحى الجديد” بأسوان

اعرف سعر الدواجن في نهاية اليوم

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

200 مليون جنيه لتطوير 42 قرية فقيرة

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بمشاركة 8 فرق

"المرأة الريفية بين التميز والتهميش" بثقافة الإسماعيلية

غدًا.. وزيرة الثقافة تشهد احتفالية "القومى للمسرح" بفنان الشعب سيد درويش

ثقافة جنوب سيناء تحتفى بالعام الهجري الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك