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اقتصاد

أسهم أوروبا تهبط وسط تقارير متضاربة حول "بريكست"

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اختتمت الأسهم الأوروبية على هبوط، الأربعاء، لتنزل عن أقوى إقفال لها فيما يزيد على عام مع ترقب المستثمرين ما ستسفر عنه جهود اللحظات الأخيرة؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست".

ووفقا لرويترز، دفعت الآمال في حدوث انفراجة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لتسجيل أعلى مستوى إغلاق له منذ مايو2018، الثلاثاء.

لكن المؤشر أغلق الأربعاء منخفضا 0.1% مع تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الزاخر بأسهم شركات التصدير ولذا يميل للتراجع عندما يرتفع الجنيه الإسترليني 0.6%.

واتسمت التداولات بالتذبذب وسط تقرير بإزالة عقب رئيسية أمام إبرام اتفاق وأخبار بأن المحادثات بلغت "طريقا مسدودة"، لكن توقعات الخروج دون اتفاق تلاشت.

وقال إدموند شينج، المدير العالمي لاستراتيجية مشتقات الأسهم في بي.ان.بي باريبا: "الأمر برمته يدور مع رياح الخروج البريطاني حيث دارت.. كنا سنلحظ اهتماما أكبر بكثير بالأسماء المحلية المرتبطة بالدورة الاقتصادية (لو كان هناك اتفاق)".

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.3%، بينما أغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مستقرا.

وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي 1.5% بعدما أظهرت بيانات أن تسجيلات السيارات في القارة زادت 14.4% في سبتمبر، تقوده مكاسب قوية لأسهم فولكسفاجن ورينو.

وتراجع سهم ريو تينتو المدرج في لندن 1.7% بعدما قالت شركة التعدين إن شحنات الحديد الخام زادت 5%، لكنها خفضت توقعاتها لإنتاج البوكسيت والألومينا هذا العام.

وهبط مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 0.8%، بينما نزل مؤشر قطاع الخدمات المالية أكثر من 1% بفعل تراجع الأسهم البريطانية.

ويتحول اهتمام المستثمرين إلى موسم إعلان النتائج الفصلية في أوروبا، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

ويتوقع المحللون نتائج ضعيفة؛ إذ تواجه الشركات صعوبات وسط الضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا واستمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وركود الصناعات التحويلية في ألمانيا.

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