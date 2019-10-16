"سوفت بنك" تستثمر 5 مليارات دولار في وي وورك الأمريكية

تعتزم مجموعة اتصالات الهاتف المحمول اليابانية العملاقة "سوفت بنك جروب" استثمار نحو 5 مليارات دولار في شركة "وي وورك" الأمريكية للخدمات العقارية.



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن "سوفت بنك" ستبدأ قريبا تنفيذ قرار الاستثمار في "وي وورك" التي تدير المساحات الإدارية المجهزة بشبكات المعلومات والتكنولوجيا وتوفيرها للمستخدمين الراغبين في ذلك.



وسيتم ضخ هذه الاستثمارات من خلال "سوفت بنك" مباشرة وليس من خلال صندوق الاستثمار "فيجن فاند" التابع لها.



ورغم أن الصفقة ستعزز حصة "سوفت بنك" في شركة العقارات الأمريكية، فإنها لم تمنحها حصة الأغلبية من حقوق التصويت فيها.



وحققت مجموعة سوفت بنك اليابانية أرباحا تشغيلية فصلية تفوق التوقعات في الوقت الذي شهدت فيه قفزة في مكاسب الاستثمار من صندوق رؤية التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار.



وقالت "سوفت بنك" في أغسطس الماضي إن أرباحها التشغيلية في صندوق رؤية المدعوم من السعودية البالغ حجمه 100 مليار دولار ارتفعت 66% إلى 397.6 مليار ين في الربع الأول المنتهي في يونيو.