ماذا قال ياسر جلال عن موهبة شقيقه رامز ومقالبه؟

قال الفنان ياسر جلال، إن شقيقه الفنان رامز جلال، هو ممثل كبير وناجح، وله أفلام كثيرة ولكن نجاح برامج المقالب التي يقدمها فارض نفسه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "يوجد إجماع من كل الناس على نجاح رامز، والناس كلها تحب مشاهدة برامجه، حتى وإن اختلف معه البعض، ومنهم من يختلف معه ولكن لا بد أن يشاهده.



يذكر أن ياسر جلال، لم يظهر ولا مرة في مقالب شقيقه الفنان رامز جلال، والتي يقدمها على مدار سنوات ويستضيف فيها عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي والعالم وبعض الشخصيات الشهيرة، وكان أخرها برنامج "رامز في الشلال"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة كعادة برامجه.

