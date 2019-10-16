"هوندا" تكشف أحدث إصدراتها بمعرض طوكيو

أعلنت شركة هوندا اليابانية المصنعة للسيارات، انضمامها لقائمة الشركات التي تشارك في فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات بدورته المرتقبة الشهر الجاري.



ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن هوندا طرحت صورة تشويقية لطراز جديد معروف باسم Jazz، ستكشف عن الجيل الجديد منه خلال فعاليات المعرض الياباني.



وقبل هوندا سبق وأن أعلنت العديد من الشركات الكبرى مشاركتها بمعرض طوكيو الدولي للسيارات بطرحها للأجيال الجديدة من موديلاتها المميزة، كما هو الحال مع شركة تويوتا التي ستقدم الجيل الجديد من طراز ياريس للعرض، وشركة بيجو التي ستعرض النسخة الأحدث من طراز 208، وشركة أوبل التي ستطرح بالمعرض الياباني الجيل الجديد من طراز كورسا.



وكانت الصورة التشويقية التي نشرتها هوندا لطراز Jazz، في وضعية ظلام أخفت ملامح تصميمه الخارجي، غير أنه كان واضحا أنه يندرج ضمن فئات الهاتش باك.



كما نجح موقع "موتور وان" في نشر فيديو لطراز Jazz أثناء اختباره على إحدى حلبات السباق، ولكن كان ظاهرا بإطلالة خارجية مموهة تخفي ملامحه.



وتنطلق فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات بداية من يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري.