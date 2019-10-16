البابا تواضروس: الأقباط يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في مصر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، إن زيارتي لبروكسيل جاءت للتعريف عن مصر بصورة أكثر وضوحا.



وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على هامش زيارته التاريخية لمقر البرلمان في بروكسل، إنني أوضحت لرئيس البرلمن الأوروبي دور مصر في محاربة الإرهاب.



وذكر أنه شرح الصورة الحقيقية عن الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة وتبني اقتصادها وحياتها.



وأكد أن الأقباط في مصر يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، متابعا: "البابا مواطن مصري وأي برلمان بصفة عامة هو ممثل للشعب".

