الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

إعلام الاحتلال يفضح أردوغان.. تركيا تقصف سوريا بدبابات إسرائيلية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:55 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
طباعة
أعلنت مصادر إسرائيلية، استخدام قوات العدوان التركي على سوريا لدبابات حصلت عليها من تل أبيب في وقت سابق خلال التعاون العسكري والأمني بينهما.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية في تقرير لها مساء اليوم، أن صورا التقطت في بلدة أكشاكالي الحدودية التركية خلال العملية التي تشنها أنقرة على شمالي سوريا، أظهرت استخدام دبابات من طراز M-60 طورتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أنه تم استبدال جميع الأنظمة الرئيسية لخزانات الدبابات طراز" M60-A1 "، الذي تم تصنيعه في الأصل بالولايات المتحدة في الستينيات، بأنظمة أكثر حداثة مدمجة بالفعل في دبابات القتال الرئيسية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بتكلفة 687 مليون دولار، وحصلت تركيا على دبابات محدثة من قبل إسرائيل من هذا الطراز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة بين عامي 2003 و2010، تم تجهيز حوالي 170 دبابة من طراز M60-A1 تحتوي على مدافع 120 ملم، بالإضافة إلى أنظمة متقدمة لمكافحة الحرائق كذلك تعديلات في برج الدبابة، ووحدة طاقة جديدة مزودة بمحرك وناقل حركة بقوة 1000 حصان، كما تم تجهيز الدبابات أيضًا بدرع هجين لحمايتها من الضربات.

وأدخلت إسرائيل هذه التحسينات على دبابات M60-A1 التي تمتلكها تركيا وتشارك بها في قصف سوريا الآن كجزء من اتفاقية دفاع أكبر بين إسرائيل وتركيا شملت أيضا بيع إسرائيل لأنظمة تجسس ونظام الدفاع الصاروخي Arrow ودبابات طراز ميركافا لتركيا.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن تركيا وإسرائيل كانت حليفين مقربين منذ ستينيات القرن الماضي في صناعة الدفاع والتعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري، وبلغت ذروتها مع اتفاقية التعاون الدفاعي لعام 1994 واتفاق التعاون العسكري لعام 1996.

ووفقا للصحيفة أصبحت العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين واحدة من أقوى العلاقات في الشرق الأوسط، حيث قدمت إسرائيل معلومات استخباراتية لتركيا في معركتها المستمرة ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) وقدمت أنقرة معلومات استخباراتية إسرائيلية جمعتها بشأن إيران.

بالإضافة إلى ذلك قالت "جيروزاليم بوست" اعتادت تركيا أن تكون واحدة من أهم عملاء الأسلحة الرئيسيين لإسرائيل، حيث قامت شركات إسرائيلية بتحديث طائرات طراز F-4E بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى تزويد تركيا بطائرات هيرون المسلحة مقابل 200 مليون دولار، وأنظمة الاستطلاع والمراقبة الإلكترونية بمبلغ 200 مليون دولار، وأنظمة الصواريخ المتطورة والذخيرة الذكية مقابل 150 مليون دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا تنحاز أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل ضد الفلسطينيين؟

إسرائيل تعلن عن دبابة جديدة مصممة لحرب العصابات

أكذوبة «التصريحات الساخنة» بين أردوغان ونتنياهو

إسرائيل تعترف بالتصدي لـ11 صاروخًا فقط من أصل 70 أطلقتها "حماس"

موضوعات متعلقة

منذ يوم

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يشكو عبدالله السعيد لـ"فيفا" مجددًا

منذ يوم

ميسى يرفض وجود صلاح فى صفوف برشلونة

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

"التموين" تكشف حقيقة حذف مليون و100 ألف مواطن

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

احذر 8 عادات غذائية تعرضك للسمنة

اعراض مرض الالتهاب السحائي عند الاطفال

الرئيس نيوز

خبراء لـ"الرئيس نيوز": هل تغيّر القمة الروسية الأفريقية موقف "سد النهضة"؟

بالصور.. مصرع 30 معتمرًا وإصابة 5 في حادث بالسعودية

القبض على سائح أثناء محاولته تسلق "هرم خوفو"

الصحة: بروتوكول مع "الوطنية للانتخابات" لدعم المبادرات الرئاسية

منوعات

نيزك ملتهب يحول ليل الصين إلى نهار

المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

الرصاص يخفض معدلات الذكاء لدى الأطفال ويهدد حياتهم

حوادث المواصلات تكبد ألمانيا مليارات الدولارات

كشكول

طلاب مطروح يزينون معاهد الأزهر برسومات للاحتفال بنصر أكتوبر

"صديق "يصل مقر أمانة جامعة الأزهر بأسيوط لمباشرة أعماله

"أعمال مسرحية" و"ندوات صحية" ضمن قافلة جامعة المنيا لـ"ريحانة"

بالصور.. انطلاق بطولة "كأس الشهيد" لكليات جامعة المنيا

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

“الفلاحين” تكشف حجم البطاطس المزروعة خلال الموسم المقبل

تحصين 35 ألف حيوان ضد طاعون المجترات الصغيرة

ضبط  17 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة  في 25 محافظة 

تعرف على الآثار الجانبية لعملية تصغير الثدي عند الرجال

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"المهن الموسيقية" تتابع الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

انطلاق مهرجان مسرحي في نواكشوط بدعم إماراتي

"جدارية عن نصر أكتوبر".. ورشة بثقافة الإسكندرية

"العصا البيضاء".. احتفالية اليوم العالمى للكفيف بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك