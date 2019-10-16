الدفاع العراقية: اعتقال عناصر "داعش" الفارين

أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، الأربعاء، على إلقاء القبض على عدد من عناصر "داعش" الفارين داخل الاراضي العراقية، مؤكدا الاستمرار بعمليات ملاحقة المتسللين داخل الأراضي العراقية.



وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري تفقد، يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019، يرافقه وزير الهجرة والمهجرين ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، قيادة عمليات الأنبار والجزيرة ونينوى".



وأضافت الوزارة، أن "الشمري اطلع على انتشار القطعات ضمن قواطع القيادات أعلاه، بعدها تفقد القطعات المنتشرة على الخط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا ومنطقة تل صفوك ومنفذ الفاو الحدودي"، مشيرة إلى أن "الشمري التقى بوزير البيشمركة، حيث أكد الطرفان على التعاون لملاحقة إرهابيي داعش الفارين ومتابعة الوضع الأمني".



وأعلن الشمري، بحسب البيان، "إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش الفارين داخل الأراضي العراقية"، مؤكدا "الاستمرار بعمليات ملاحقة المتسللين داخل الأراضي العراقية".



وشدد وزير الدفاع، "على تحصين المواضع الدفاعية في الشريط الحدودي لمنع تسلل هذه العناصر الإرهابية إلى الأراضي العراقية، فضلا عن اليقضة والحذر".



وحذر مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بالإجماع، الأربعاء، من خطر فرار سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا جراء العملية التركية ضد في شمال شرق سوريا التي بدأت يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري.



وجاء في البيان "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة ومن بينها داعش".